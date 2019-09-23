بالصور.. "الثوب السيناوي وإحياء التراث" في ثقافة شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بجنوب سيناء، فعاليات ورش الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية لإحياء التراث السيناوي بمدينة شرم الشيخ، بالتعاون مع فرع ثقافة جنوب سيناء.

وانطلقت بقصر ثقافة شرم الشيخ فعاليات ورشة "الثوب السيناوي" لإحياء التراث السيناوي، بحضور مدير عام الفنون التشكيلية والحرف البيئية، وتدريب منى عودة وإشراف فني الفنانة التشكيلية منى أحمد.

بدأت الفعاليات بتعريف المتدربات على الخامات المستخدمة في الورشة من أنواع متنوعة للأقمشة والإبر والخيوط المتعددة الألوان أعقبها شرح طريقة شد القماش على التصميم الحديدي المستوحاة من شكل العروس البدوية تلاها تعريف المتدربات على طريقة ونوع الغرز والوحدات الفنية.

وفي السياق عقدت مكتبة الطفل بالقصر ورشة رسم حر لرسم لوحات فنية حرة باستخدام الألوان الخشب و"الفلوماستر" وورق الرسم للتعبير عن المخزون الفني المسيطر على أذهانهم بهدف تنمية المهارات الفنية للنشء.