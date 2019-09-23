محافظ الفيوم يشهد إطلاق مبادرة "فرحة" لتجهيز الفتيات اليتيمات غير القادرات

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

شهد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، اليوم الاثنين، احتفال مؤسسة صناع الخير للتنمية بإطلاق مبادرة "فرحة" لتزويج 1000 فتاة من اليتيمات غير القادرات، وسلم المحافظ 19 شيكًا قيمة كل منها بقيمة 10 آلاف جنيه، للفتيات المستفيدات من مختلف قرى ومراكز محافظة الفيوم.

وأشاد المحافظ بالدور الإيجابي الذي تقوم به الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني ومنها مؤسسة صناع الخير، في المساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل من خلال المساهمة في إقامة المشروعات الصغيرة وتحسين البنية التحتية وتيسير زواج اليتيمات غير القادرات.

موضحًا أن هذه المبادرة تعد نموذجًا طيبًا للتكافل الاجتماعي، مطالبًا القائمين على المؤسسة بزيادة عدد المستفيدات من المبادرة لرسم البهجة والسعادة على وجوه أكبر عدد من اليتيمات.