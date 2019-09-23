السجن 10 سنوات لـ7 متهمين في "أحداث العنف" بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي: قضت المحكمة المنعقدة داخل محافظة أسيوط، اليوم الاثنين، بالسجن 10 سنوات على 7 متهمين بالتورط في أعمال عنف داخل مركز دير مواس جنوب محافظة المنيا عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة. وبحسب مصدر قانوني في تصريحات له، فإن الحكم شمل 6 متهمين باقتحام مركز شرطة ديرمواس، بالسجن 10 سنوات، ومعاقبة متهم سابع باقتحام بنك مصر بالسجن 10 سنوات. وأضاف المصدر، أن المتهمين جميعًا سبق وصدرت ضدهم أحكامًا غيابية بالسجن المؤبد، وجرت إعادة إجراءات محاكماتهم بعد ضبطهم.

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