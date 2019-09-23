أبو الغيط يجري مشاورات في نيويورك حول تطوير الشراكة العربية الأفريقية

التقى أحمد أبو الغيط اليوم الاثنين مع موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الشق رفيع المستوى من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليًا في نيويورك.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط وفقي بحثا أوجه التعاون بين الجامعة والاتحاد الإفريقي، خاصة في مجال السلم والأمن إزاء القضايا المشتركة ذات الأولوية للجانبين،

وعلى رأسها إيقاف القتال حول طرابلس وإعادة الاستقرار إلى ليبيا، ومساندة السودان لتمكينه من عبور تحديات المرحلة الانتقالية، ودعم الصومال وحكومته الفيدرالية في كل ما يثبت من الأمن والاستقرار ويدفع عجلة التنمية في البلاد.وأضاف المصدر أن أبو الغيط ورئيس المفوضية استعرضا كذلك مجمل التحضيرات الجارية للقمة العربية الأفريقية القادمة التي ستعقد في الرياض نوفمبر المقبل، ومختلف برامج وأنشطة التعاون المندرجة في إطار الشراكة العربية الإفريقية والتي سترفع إلى القادة العرب والأفارقة للتداول بشأنها وإقرارها.وشارك أبو الغيط وموسى فقي بعد ذلك في الاجتماع الوزاري للجنة تنسيق الشراكة العربية الإفريقية، التي عقدت برئاسة تونس بصفتها الرئيس الحالي للقمة العربية، ومصر بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، حيث استعرض الاجتماع مجمل جوانب العلاقة الاستراتيجية بين العالم العربي والقارة الإفريقية وسبل تطويرها في كافة ميادين الاهتمامات المشتركة للجانبين.