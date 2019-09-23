رئيس الوزراء اليمني يشيد بالدعم السعودي للعملة الوطنية

أشاد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، بالدعم السعودي المقدم لحكومته والبنك المركزي للحفاظ على قيمة العملة الوطنية، التي تؤثر على حياة ومعيشة المواطنين في أنحاء البلاد.

ووجه عبد الملك - خلال لقائه محافظ البنك المركزي اليمني الجديد "أحمد عبيد الفضلي" وفقًا لقناة (العربية) اليوم الاثنين - بالتنبه للمخاطر المحدقة جراء سياسات ميليشيات الحوثي الراهنة

والخطيرة على الأمن الاقتصادي واستقراره، وذلك في المضاربة بالعملة الوطنية وتزويرها وعمليات غسل الأموال.وشدد على ضرورة استمرار البنك المركزي ومضاعفة جهوده؛ للحفاظ على الاستقرار النقدي وثبات أسعار صرف العملة الوطنية، بما يخفف الأعباء المعيشية على جميع المواطنين دون استثناء.من جهته .. أوضح أحمد عبيد الفضلي أن استراتيجيته في المرحلة المقبلة ستعتمد على محاور رئيسية عدة، وذلك بعد تقييم ما هو معمول به حاليًا، والأسس التي يعمل عليها البنك المركزي، وعلى ضوء هذا سيتم اتخاذ السياسات النقدية والمالية بالتنسيق مع وزارة المالية.وأكد أن البنك سيعمل ضمن الخطوات الأولى لتولي المهام في الإدارة على عدم تدهور سعر العملة بدرجة أساسية، من خلال إجراءات عدة، يعكف البنك على تطبيقها لضمان ثبات سعر الصرف.