دونالد ترامب يحسم الجدل حول لقائه برئيس كوريا الشمالية

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن عدم استبعاد إمكانية لقاء جديد بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون.
وقال ترامب للصحفيين، اليوم الاثنين، على هامش أعمالالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "قد يحدث ذلك قريبًا".
وعلى الرغم من تعثر المفاوضات بين واشنطن وبيونج يانجحول تخلي كوريا الشمالية عن أسلحتها النووية، أعلن ترامب مرارًا عن جودة علاقاته الشخصية مع كيم.
وأجرى الزعيمان ثلاثة لقاءات قمة: في سنغافورة (يونيو 2018)، في هانوي (فبراير 2019) وعلى الحدود بين الكوريتين (يونيو 2019).
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