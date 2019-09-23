المبعوث الروسي للشرق الأوسط يبحث مع السفير السوري تطور الأوضاع

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوجدانوف، اليوم الاثنين، الوضع في سوريا مع سفيرها لدى موسكو، رياضحداد.
وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية الروسية، أن الطرفين ناقشا "قضايا شرق أوسطيةملحة، مع التركيز على الأوضاع في سوريا وما حولها، كما تم تناول عدد من الجوانب العملية من مواصلة تعزيز العلاقات الروسية السورية في المجالين الاقتصادي التجاري والثقافي الإنساني".
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