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الرئيس الأمريكي لا يستبعد أن يلتقي الزعيم الكوري الشمالي قريبًا

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قال  الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن هناك إمكانية للقاء جديد بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون.

 

وأضاف ترامب للصحفيين، اليوم الاثنين، على هامش أعمال الجمعية

العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "قد يحدث ذلك قريبا".

 

وعلى الرغم من تعثر المفاوضات بين واشنطن وبيونج يانج حول تخلي

كوريا الشمالية عن أسلحتها النووية، أعلن ترامب مرارا عن جودة علاقاته الشخصية مع كيم. وقد أجرى الزعيمان ثلاثة لقاءات قمة: في سنغافورة (يونيو 2018)، في هانوي (فبراير 2019) وعلى الحدود بين الكوريتين (يونيو 2019).
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