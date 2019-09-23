قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن هناك إمكانية للقاء جديد بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون.
وأضاف ترامب للصحفيين، اليوم الاثنين، على هامش أعمال الجمعيةالعامة للأمم المتحدة في نيويورك: "قد يحدث ذلك قريبا".
وعلى الرغم من تعثر المفاوضات بين واشنطن وبيونج يانج حول تخليكوريا الشمالية عن أسلحتها النووية، أعلن ترامب مرارا عن جودة علاقاته الشخصية مع كيم. وقد أجرى الزعيمان ثلاثة لقاءات قمة: في سنغافورة (يونيو 2018)، في هانوي (فبراير 2019) وعلى الحدود بين الكوريتين (يونيو 2019).
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الأمريكي لا يستبعد أن يلتقي الزعيم الكوري الشمالي قريبًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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