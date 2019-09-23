الكويت تشيد بتعامل السعودية مع أضرار هجوم أرامكو

أشاد مجلس الوزراء الكويتي، بالإنجازات التي حققتها السعودية في التعامل بشكل قياسي مع الأضرار الجسيمة التي تعرضت لها منشأتين تابعتين لشركة (أرامكو)، بعد استهدافهما الأسبوع الماضي.

وأكد "الوزراء الكويتي" - في بيان صادر عقب اجتماعه الأسبوعي، الذي عقد اليوم الاثنين بقصر السيف، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع