الخزانة الأمريكية ترحب بالتزام البنوك اللبنانية مكافحة تمويل الإرهاب

رحّب مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشئون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلنجسلي، بالتزام البنوك اللبنانية بالقواعد والمعايير العالمية لمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددا على ضرورة متابعة هذه الجهود حرصا على مصلحة القطاع المصرفي اللبناني.

جاء خلال اجتماع العمل الذي عقده "بيلنجسلي" والوفد المرافق له، اليوم، مع مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان، وذلك في إطار زيارته إلى لبنان للقاء كبار المسئولين الرسميين والمصرفيين.

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وذكر بيان صادر عن جمعية مصارف لبنان أن مساعد وزير الخزانة الأمريكي أعاد - خلال اللقاء - تأكيد موقف بلاده الداعم للاقتصاد اللبناني، وبصورة خاصة القطاع المصرفي.



وكان "بيلنجسلي" قد التقى في وقت سابق من اليوم برئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، في لقاءين منفصلين، وسط تكتم

شديد حول مضمون المحادثات، كما أنه لم يقم بالإدلاء بأي تصريح صحفي في ختام اللقاءين، على غير ما هو معتاد من قبل المسئولين الدوليين والأمريكيين عقب إجراء زيارات مماثلة.من ناحية أخرى، أكدت السفارة الأمريكية في بيروت أن زيارة مساعد وزير الخزانة لشئون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلنجسلي إلى بيروت والتي تستمر ليومين يلتقي خلالهما كبار المسئولين الرسميين، سيشجع خلالها لبنان على اتخاذ الخطوات اللازمة للبقاء على مسافة من "حزب الله" وغيره من الجهات التي تحاول زعزعة استقرار لبنان ومؤسساته.وذكرت السفارة الأمريكية – في بيان لها اليوم – أن بيلنجسلي سيلقي الضوء على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة ولبنان وثقة الحكومة الأمريكية بشكل عام بالقطاع المالي اللبناني.وكثفت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الآونة الأخيرة – عبر وزارة الخزانة - من وتيرة العقوبات المالية التي تفرضها على عناصر قيادية وكوادر داخل "حزب الله" في لبنان، بالإضافة إلى كيانات اقتصادية ورجال أعمال مقربين وتابعين للحزب ويساهمون في دعم أنشطته ماليا واقتصاديا.وتشدد وزارة الخزانة الأمريكية على أن العقوبات تستهدف منع "حزب الله" من الانخراط في الأنظمة المصرفية والمالية الدولية، وقطع سبل التمويل المالي عنه بوصفه منظمة إرهابية تابعة لإيران، ويهدد الاستقرار الاقتصادي والأمن في لبنان والمنطقة برمتها.



وأعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأوسط ديفيد شينكر، خلال زيارته إلى لبنان قبل أقل من أسبوعين، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على الأشخاص الذين يدعمون ويوفرون المساعدات لـ "حزب الله" في لبنان، بصرف النظر عن دينهم وطائفتهم وانتمائهم، مشددا على أن بلاده لا تستهدف الطائفة الشيعية وإنما تستهدف فقط حزب الله.