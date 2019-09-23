الأمم المتحدة: الإمارات أكبر دولة مانحة للمساعدات للشعب اليمني عام 2019

احتلت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً كأكبر دولة مانحة للمساعدات إلى الشعب اليمني الشقيق لعام 2019، وفق تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" عن البلدان الممولة لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن منذ بداية عام 2019 ولغاية 23 سبتمبر 2019.
وبلغت قيمة المساعدات الإماراتية المقدمة إلى الشعب اليمني الشقيق، منذ 2015 ولغاية 23 سبتمبر 2019، 21.70 مليار درهم .."5.91 مليار دولار أميركي".
واستحوذت المساعدات الإنسانية نسبة 37 بالمائة من إجمالي قيمة المساعدات الإماراتية المقدمة، أي 7.93 مليار درهم "2.16 مليار دولار أميركي" بينما استحوذت المساعدات التنموية وإعادة التأهيل ومشاريع دعم إعادة الاستقرار على 63 في المائة من قيمة المساعدات الإماراتية أي مبلغ 13.70 مليار درهم (3.73 مليار دولار أميركي).
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وشملت المساعدات المقدمة، 15 قطاعاً رئيسياً مثل قطاعات النقل والتخزين، وتوليد الطاقة وإمدادها، والخدمات الاجتماعية، والقطاع الصحي، ودعم الحكومة والمجتمع المدني، وغيرها.
وشملت المساعدات الإماراتية كافة مظاهر الحياة في اليمن بهدف المساهمة في توفير الاستقرار والتنمية في المحافظات والمناطق اليمنية.
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