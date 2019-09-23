قضاء تونس يرفض كل الطعون في نتائج الدورة الأولى من انتخابات الرئاسة

رفض القضاء في تونس، اليوم الإثنين، كلّ الطعون المقدّمة في نتائج الدورة الأولى من انتخابات الرئاسة التي جرت في 15 سبتمبر الجاري.

بذلك، يؤكد القضاء نتيجة الانتخابات التي سبق أن أعلنتها اللجنة المستقلة للانتخابات وهي وجود دورة ثانية ستجري بين الأستاذ الجامعي قيس سعيّد ورجل الأعمال المحبوس نبيل القروي.

ولا تزال أمام المرشّحين الستّة، الذين تقدّموا بالطعون، مهلة تنتهي في 26 الجاري لاستئناف قرارات المحكمة الإدارية. وفي حال تقدّم أيّ منهم باستئناف، فإنّ الدورة الثانية ستجري في 13 أكتوبر المقبل.

أمّا في حال لم يستأنف أيّ من المرشّحين قرار ردّ الطعن، فإنّ الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستجري في 6 أكتوبر، أي بالتزامن مع الانتخابات التشريعية، بحسب ما أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

كان ستّة مرشّحين، بينهم وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي الذي حلّ رابعاً في الدورة الأولى، ورئيس الوزراء يوسف الشاهد الذي حلّ خلفه في المرتبة الخامسة، طعنوا أمام المحكمة الإدارية بنتيجة الانتخابات، وتراوحت مطالبهم بين إسقاط مرشّح تأهل للدورة الثانية وإعلان بطلان النتائج برمّتها.

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وفي طعنه، زعم الشاهد أنّ القروي استفاد من دعاية انتخابية قامت بها لصالحه قناة "نسمة" التلفزيونية التي يملكها والتي تعتبر إحدى أبرز المحطات التلفزيونية الخاصة في تونس.

وقضت المحكمة الإدارية بردّ ثلاثة طعون، بينها الطعن الذي قدّمه الزبيدي، بسبب عيوب في الشكل، في حين ردّت الطعون الثلاثة الأخرى من حيث المضمون.

وأوقف القروي في 23 أغسطس الماضي وهو ملاحق منذ 2017 بتهمة تبييض أموال. وأثار توقيفه قبل عشرة أيام من بدء الحملة الانتخابية تساؤلات.

ورفض قاضي تحقيق الأربعاء طلباً جديداً للإفراج عن رجل الأعمال القروي بدعوى عدم اختصاصه في النظر بهذه القضية.

وأكدت النتائج الرسمية الثلاثاء في تونس مواجهة غير متوقعة في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين القروي والأكاديمي المحافظ قيس سعيّد.

وحلّ سعيّد أولاً ب 18,4 في المئة من الأصوات أمام القروي الذي حصل على 15,58 في المئة من الأصوات.