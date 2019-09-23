ترامب يؤكد أنه ليس قلقاً من احتمال عزله

أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنّه "غير قلق على الإطلاق" من احتمال بدء الديمقراطيين في الكونجرس إجراءات لعزله.

وردّاً على سؤال على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة حول كيفية تعاطيه مع هذا التهديد، قال ترامب "ليس بشكل جدّي".

وردّاً على سؤال بشأن التقارير الإعلامية التي أفادت بأنّه طلب من نظيره الأوكراني فولودومير زيلينسكي، خلال اتصال هاتفي، فتح تحقيق بشأن الأنشطة التي قام بها نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن خلال عمله في أوكرانيا، اعتبر ترامب أنّ المسألة برمّتها عبارة عن "مطاردة سياسية".

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وأضاف "الشخص الذي لديه مشكلة هو (جو) بايدن"، في إشارة إلى منافسه في السباق إلى البيت الأبيض السناتور الديمقراطي جو بايدن، الذي يتّهمه ترامب بأنّه سعى لحماية ابنه عندما كان الأخير يعمل في أوكرانيا.

واعتبر ترامب أنّ "ما فعله بايدن معيب، وما فعله ابنه معيب".

ويتّهم ترامب خصمه الديمقراطي بأنّه طالب، عندما كان نائباً للرئيس باراك أوباما، السلطات الأوكرانية بعزل مدع عام "كان يحقق في نشاطات لابنه".

وكان هانتر بايدن، الابن الثاني للسناتور جو بايدن، عمل لحساب مجموعة غاز أوكرانية ابتداء من العام 2014 عندما كان والده نائبا للرئيس السابق باراك أوباما.