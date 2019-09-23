فلسطين تتسبب في رحيل كوبر من أوزبكستان

استغنت أوزبكستان عن خدمات هيكتور كوبر مدرب المنتخب الوطني يوم الاثنين ليصبح أول ضحية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 لكرة القدم.

وعينت أوزبكستان كوبر في غشت 2018 وقاد البلاد إلى دور الستة عشر في كأس آسيا في يناير كانون الثاني لكنه تجرع هزيمة مفاجئة 2-صفر أمام المنتخب الفلسطيني الشهر الماضي في افتتاح مشوار التصفيات.

وأعلن اتحاد كرة القدم في أوزبكستان في بيان على موقعه على الانترنت أن المدرب الأرجنتيني ترك منصبه.

وقاد كوبر (63 عاما) منتخب مصر للتأهل لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا كما قاد بلنسية للظهور في نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين في 2000 و2001.

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ولم يسبق لمنتخب أوزبكستان التأهل لكأس العالم لكن مجموعة اللاعبين الحاليين يحدوها الأمل في تحقيق هذا الانجاز بعد فوز البلاد بكأس آسيا تحت 23 عاما في الصين مطلع العام الماضي.

وأوقعت القرعة المنتخب القادم من آسيا الوسطى في المجموعة الرابعة في التصفيات الاسيوية مع فلسطين وسنغافورة واليمن والسعودية.

ويستضيف منتخب أوزبكستان في العاشر من اكتوبر تشرين الأول منتخب اليمن قبل أن يحل ضيفا على سنغافورة بعدها بخمسة أيام.