شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تعلن تشكيل اللجنة الدستورية لسوريا والان مع التفاصيل

أعلن "انطونيو جوتيريش" الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، تشكيل اللجنة الدستورية لسوريا، والتي تضم ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، وتهدف إلى مراجعة الدستور السوري وإعادة صياغته بما يتناسب مع تحقيق حل سياسي لإنهاء الازمة السورية المندلعة منذ عام 2011، مؤكدًأ أنها ستجتمع خلال الأسابيع المقبلة.

وقال "جوتيريش" في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء رويترز: "أعتقد بشدة أن تشكيل لجنة دستورية يتولى السوريون أنفسهم تنظيمها وقيادتها، يمكن أن يشكل بداية طريق سياسي نحو حل".

Advertisements

وكانت دمشق قد أعلنت في يوليو الماضي، إحراز "تقدم كبير" نحو تشكيل اللجنة الدستورية، مشددة على أن العملية الدستورية هي "شأن سوري وهي ملك للسوريين وحدهم، وأن الشعب السوري هو وحده من يحق له قيادة هذه العملية، وتقرير مستقبله دون أي تدخل خارجي ووفقا لمصالحه".

وترى المنظمة الدولية في اللجنة خطوة تالية، ضمن جهود التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الحرب السورية المستمرة منذ ما يربو على ثماني سنوات.

وبحسب خطة الأمم المتحدة، يجب أن تضم اللجنة الدستورية 150 عضوا، 50 منهم يختارهم النظام، و50 تختارهم المعارضة، و50 يختارهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة بهدف الأخذ في الاعتبار آراء خبراء وممثلين للمجتمع المدني.