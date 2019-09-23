"السيادي السوداني" ينقل اجتماعاته لمدينة نيالا المضطربة بدارفور

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العين الإخبارية - الخرطوم- مها التلبالإثنين 2019/9/23 08:49 م بتوقيت أبوظبي
اجتماع سابق للمجلس السيادي السوداني
قرر المجلس السيادي السوداني، عقد اجتماعه الدوري المقرر له الخميس المقبل، في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور غربي البلاد، والتي تشهد اضطرابات منذ يومين نتيجة احتجاجات طلابية لنقص الخبز.
وأكد محمد الفكي سليمان المتحدث الرسمي للمجلس السيادي في السودان، لـ"العين الإخبارية"، أن الاجتماع يهدف لمتابعة تطورات الأوضاع عن قرب.
وقال الفكي إن قرار الاجتماع في نيالا، جاء عقب اجتماع المجلس السيادي الإثنين، والذي ناقش خلاله مجمل الأوضاع الأمنية في ربوع السودان.
وتشهد مدينة نيالا لليوم الثاني على التوالي احتجاجات طلابية بسبب أزمة نقص الخبز التي طرأت بالتزامن مع بداية العام الدراسي في الولاية، كما رفع الطلبة مطالبات بإقالة حاكم الولاية العسكري واستبداله بآخر.
ولا تزال الولايات السودانية الـ18 تدار بالحكام العسكريين الذين عينهم الرئيس المعزول عمر البشير، بينما دعت المطالب الشعبية لاستبدالهم، بوصفهم تركة النظام السابق.
وتنص الوثيقة الدستورية، الموقعة بين المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير، على إقالة كافة حكام الولايات العسكريين وتعيين جدد بواسطة رئيس الوزراء الجديد.
وفي منحى آخر، قال الفكي إن المجلس السيادي السوداني ناقش خلال اجتماعه اليوم الإثنين، قضية بعض الهيئات الحكومية التي تتبع رئاسة الجمهورية في العهد البائد.
وأضاف أنه "سيتم تحويل هذا الملف لمجلس الوزراء السوداني ليقرر بشأن تبعية هذه الهيئات له أو لمجلس السيادة".
وكان المجلس السيادي السوداني حسم الأسبوع الماضي أمر مؤسسة هيئة الاتصالات والبريد، وقرر تبعيتها له مباشرة.
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