ترامب "غير قلق" من إجراءات بالكونجرس حول عزله

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، أنّه "غير قلق على الإطلاق" من احتمال بدء الديمقراطيين في الكونجرس إجراءات لعزله.

وردّاً على سؤال على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة حول كيفية تعاطيه مع هذا التهديد، قال ترامب: "ليس بشكل جدّي".

وأضاف "الشخص الذي لديه مشكلة هو جو"، في إشارة الى منافسه في السباق إلى البيت الأبيض السناتور الديمقراطي جو بايدن، الذي يتّهمه ترامب بأنّه سعى لحماية ابنه عندما كان الأخير يعمل في أوكرانيا.

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وقال ترامب أيضا إن "ما فعله بايدن معيب، وما فعله ابنه معيب".

وفيما يخص إيران واحتمال لقاء الرئيس حسن روحاني، رد ترامب قائلا: "سنرى ما سيحدث".

واعتباراً من الإثنين باتت كلّ الأنظار متجهة إلى الرئيسين الأمريكي والإيراني اللذين سيشاركان في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.