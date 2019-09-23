انتهاء التصويت بانتخابات "الاتحادي الإماراتي" في ألمانيا والنمسا‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أغلقت مراكز التصويت في ألمانيا والنمسا، مساء اليوم الإثنين، أبوابها في ثاني أيام تصويت الناخبين الإماراتيين في الخارج، في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

وفي تمام السادسة مساء بالتوقيت المحلي، أغلق مركز التصويت في السفارة الإماراتية بالعاصمة النمساوية فيينا أبوابه، مختتماً تصويت الإماراتيين في النمسا وسلوفاكيا وسلوفينيا بانتخابات المجلس الوطني الاتحاد.



وأغلقت ٣ مراكز انتخابية في ألمانيا الاتحادية أبوابها بعد استقبالها الناخبين الإماراتيين على مدار اليومين الماضيين.



وفي ألمانيا، أدلى الإماراتيون المقيمون بأصواتهم على مدار اليومين الماضيين في مقر السفارة الإماراتية بالعاصمة برلين، ومقر القنصلية الإماراتية في ميونيخ "جنوب"، بالإضافة لمقر آخر للقنصلية في بون "وسط".



ويخوض ٤٧٩ مرشحاً ومرشحة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، بعد اعتماد اللجنة الوطنية للانتخابات جميع الانسحابات التي تم التقدم بها.

