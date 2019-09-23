"وكيل الخارجية الإماراتية" يطّلع على سير عملية الانتخابات في الخارج

اطلع الدكتور خالد المزروعي مستشار وزير الخارجية الإماراتية والتعاون الدولي الوكيل المساعد للشؤون القنصلية، الإثنين، على سير العملية الانتخابية الجارية في سفارات وقنصليات وبعثات الإمارات في يومها الثاني والأخير.

حيث انطلقت مرحلة التصويت على انتخابات المجلس الوطني الاتحادي خارج دولة الإمارات العربية المتحدة أمس الأحد.

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وأشاد خالد المزروعي بجهود الدبلوماسيين وموظفي السفارات والقنصليات والبعثات ودورهم الفاعل في إنجاح سير العملية الانتخابية خارج الإمارات، مؤكدا تحقيق جاهزية كافة مراكز التصويت المنتشرة خارج الدولة.

وأكد ضمان شفافية ونزاهة ودقة العملية الانتخابية وسيرها بسلاسة وانتظام وفق أفضل المعايير العالمية، وبما يواكب تطلعات قيادة الإمارات التي تسعى دائماً للوصول إلى المراكز الأولى ويتناسب مع مسيرة الإنجازات التي تحققها الإمارات في جميع المجالات.

وأضاف خالد المزروعي أن مشاركة بعثات دولة الإمارات العربية المتحدة في الخارج في انتخابات 2019 ضرورة وطنية تسهم في استمرار تمكين المجلس الوطني الاتحادي، وتعزيز دوره والارتقاء بالعمل البرلماني لدولة الإمارات الذي ينطلق من خصوصية واحتياجات المجتمع الإماراتي.

واستقبلت سفارات دولة الإمارات العربية المتحدة وقنصلياتها ومقار البعثات الدبلوماسية المواطنين الموجودين خارج الدولة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 واختيار ممثليهم لعضوية المجلس في الدورة الانتخابية الرابعة.