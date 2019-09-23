حزب مصري يرفض بيانات أحزاب "القوى الإرهابية"

أعلن حزب "مستقبل وطن" المصري، الإثنين، تجديد العهد في الحفاظ على الدولة المصرية ومؤسساتها، مؤكدا ثقته الكاملة في القيادة السياسية الرشيدة لمصر.

وجاء في بيان صادر عن الحزب، أنه "يرفض البيانات الصادرة من أحزاب أنشأتها القوى الإرهابية في غفلة من تاريخ مصر، ولم يكن لها اسم يوما سوى في تخريب وتدمير هذا الوطن وتنفيذ خطة الجماعات الإرهابية داخل الوطن".

وحمل حزب "مستقبل وطن" تلك "الأحزاب كامل المسؤولية في محاولة تضليل الرأي العام"، مشددا على أنه "لن يقف مكتوف الأيدي أمام تلك المحاولات اليائسة والتصريحات الكاذبة التي تحاول إعادة التنظيم الإرهابي إلى المشهد مرة أخرى".

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وشدد في البيان، على أنه "سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل هؤلاء العملاء والخونة".

وأصدر تحالف الأحزاب المصرية، الذي يتكون من 43 حزبا، بيانا للرد على "ادعاءات حزبي الدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي ضد الدولة المصرية".

وقال التحالف، في بيان مساء أمس الأحد، إن "حزبي الدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي خرجا علينا ببيانين تضمنا العديد من المزاعم والادعاءات الباطلة، الأمر الذي يستوجب وقفة لتوضيح وكشف الحقائق أمام الشعب المصري".



وأضاف أنه "كان الأولى للحزبين التفرغ لحماية أعضاء الحزب من استقطابهم لصالح جماعة الإخوان الإرهابية، وتحذيرهم من الانسياق وراء تلك الدعوات، والتي تسعى لتنفيذ أجندتها لإثارة الشارع المصري وتحذيرهم من الانخراط مع الجماعة المحظورة".