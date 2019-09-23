انتهاء تصويت الإماراتيين بمصر في انتخابات "الوطني الاتحادي"

أنهت سفارة الإمارات بالقاهرة، مساء الإثنين، عملية تصويت المواطنين الإماراتيين المقيمين في مصر من أعضاء الهيئات الانتخابية، في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي للقاهرة.

وأكدت مريم خليفة الكعبي، نائب رئيس بعثة دولة الإمارات في القاهرة ورئيس لجنة المركز الانتخابي بمقر سفارة الدولة في القاهرة، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن اليوم الثاني والأخير في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي شهد إقبالاً كثيفاً للمواطنين الإماراتيين للإدلاء بأصواتهم.





وأشارت مريم الكعبي إلى توافد مواطنين إماراتيين من محافظات مصرية مختلفة إلى القاهرة للإدلاء بأصواتهم في مقر السفارة بالقاهرة، قائلة "المشهد يؤكد حرص المواطن الإماراتي على توصيل صوته الانتخابي".

وتابعت رئيس لجنة المركز الانتخابي بمقر سفارة الدولة في القاهرة، أن عملية فرز الأصوات ستتم بمقر هيئة الانتخابية بالإمارات، وذلك من خلال إرسال صناديق الاقتراع بعد إغلاق اللجنة أعمالها وعمل المحاضر الخاصة، وإرسال الصناديق إلى الدولة، مؤكدة أن هذا النظام موحد على مستوى البعثات بجميع الدول.

وقدمت اللجنة الوطنية للانتخابات كل التسهيلات والإمكانيات من تجهيز جميع مراكز التصويت المنتشرة حول العالم، وضمان شفافية ونزاهة ودقة العملية الانتخابية وسيرها بسلاسة وانتظام وفق أفضل المعايير.







"العين الإخبارية" رصدت حركة تصويت المواطنين الإماراتيين في مقر لجنة سفارة الإمارات بالقاهرة، باليوم الثاني والأخير لانتخابات المجلس الوطني 2019؛ حيث تقدم المواطن الإماراتي علي البستاني بالشكر إلى الإمارات حكومة وهيئة انتخابية، لتسهيل صوته الانتخابي، وذلك لعمله بمصر منذ 13 عاماً.





Advertisements

أما المواطن الإماراتي مسلم الإبياري أكد خلال الإدلاء بصوته على مدى سعادته عن إتاحة الفرصة للانتخاب باليوم الثاني واختيار المرشح الأفضل، وتقديم الشكر إلى سفارة الإمارات بالقاهرة لما قدمته من دور حيوي وفعال في الانتخابات.





كما أكد المواطن الإماراتي إبراهيم الظاهري أن الإدلاء بأصوات الناخبين الإماراتيين بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي يُعد أمانة وواجب على كل إماراتي لاختيار الأفضل لخدمة الإمارات، مشيداً بقرار الحكومة الرشيدة بتخصيص 50% من مقاعد المجلس للمرأة الإماراتية، قائلاً "الإمارات سباقة بالمساواة بين الرجل والمرأة".





كما أصر المواطن الإماراتي شهاب السعدي، على الإدلاء بصوته الانتخابي بمقر سفارة الإمارات وقت زيارته السياسية لمصر، مقدماً خالص الشكر والعرفان لحكومة الإمارات الرشيدة، التي حرصت على عدم ضياع أصوات المواطنين الموجودين خارج الإمارات.





ووفق الجدول الزمني للجنة الوطنية للانتخابات بالإمارات، أنهت البعثات الدبلوماسية الإماراتية أعضاء الهيئات الانتخابية الموجودون في الخارج الإدلاء بأصواتهم في انتخابات "الوطني الاتحادي"، في دورته الرابعة يومي الأحد والإثنين 22 و23 سبتمبر/أيلول الجاري.

كما أغلق 118 مركزاً انتخابياً الانتخاب حول العالم للمواطنين الإماراتيين بتمام الساعة 6 مساء، حسب التوقيت المحلي للمدينة التي يوجد فيها المركز الانتخابي.

وخاض 479 مرشحاً ومرشحة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، بعد اعتماد اللجنة الوطنية للانتخابات جميع الانسحابات التي تم التقدم لها، ومن المنتظر إعلان اللجنة الوطنية للانتخابات بالإمارات أسماء الفائزين بالمجلس.

\



