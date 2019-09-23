مسؤول أمريكي: واشنطن ستعاقب من يدعم حزب الله "عينيا"

أكد مارشال بيلنجسلي مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب، الإثنين، أن بلاده ستعاقب أي فريق يقدم دعماً "عينياً" لمليشيا حزب الله.

وشدد بيلنجسلي، غداة وصوله إلى بيروت، على عدم تهاون واشنطن مع مليشيا حزب الله، كما عقد لقاء مع كل من رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري.

وقال بيلنجسلي، خلال لقاءاته مع المسؤولين الرسميّين والمصرفيين: "سيشجع لبنان على اتخاذ الخطوات اللازمة للبقاء على مسافة من حزب الله وغيره من الجهات الخبيثة التي تحاول زعزعة استقرار لبنان ومؤسساته".

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وتأتي هذه الزيارة بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية في 29 أغسطس/آب إدراجها مصرف "جمّال تراست بنك" على لائحة العقوبات، بوصفه مؤسسة مالية أساسية لحزب الله، كما أُدرِجت 4 شركات تأمين تابعة للمصرف أيضاً على اللائحة السوداء.

وكان مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر قد لوح قبل أقل من أسبوعين، خلال زيارة إلى بيروت، بأن بلاده قد تفرض عقوبات على حلفاء حزب الله في لبنان.

وأضاف "في المستقبل، سنعلن ضمن العقوبات عن أسماء أشخاص جدد يساندون حزب الله بغض النظر عن طائفتهم ودينهم".

وأدرجت الولايات المتحدة حزب الله على قائمة المنظّمات الإرهابية في عام 1997. وفرضت في يوليو/تموز عقوبات على 3 من كبار مسؤولي حزب الله في لبنان، بينهم نائبان في قرار طال للمرة الأولى أعضاء في البرلمان اللبناني.