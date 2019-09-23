انت الان تتابع السلطات الأميركية تلاحق كارلوس غصن بتهمة إخفاء تعويضات بقيمة 140 مليون دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
اتّهمت السلطات الأميركية الإثنين كارلوس غصن ومساعده كريغ كيلي بإخفاء تعويضات بأكثر من 140 مليون دولار كان من المقرّر أن يحصل عليها الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان عند تقاعده.
وقالت شرطة البورصة الأميركية في بيان إنّه "منذ 2009 ولغاية توقيفه في طوكيو في 2018 شارك غصن بمساعدة كبيرة من كيلي ومرؤوسيه في نيسان في مؤامرة هدفت إلى إخفاء تعويضات بأكثر من 90 مليون دولار، كما زاد بأكثر من 50 مليون دولار المعاش التقاعدي لغضن".
وغصن الذي لم يقرّ بذنبه في هذه الاتهامات كما أنّه لم ينفها توصّل إلى اتفاق رضائي مع شرطة البورصة الأميركية لتسوية هذه القضية.
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