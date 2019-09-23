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ترامب يقوم بزيارة مفاجئة لقمة الأمم المتحدة للمناخ

حضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين بشكل غير مقرر إلى قمة الأمم المتحدة للمناخ المنعقدة حاليا في مدينة نيويورك الأمريكية، وجلس للاستماع لكلمات المتحدثين خلال الجلسة والتي تناولت أزمة المناخ والحلول السياسية المطروحة لحلها.

كما حضر نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إلى القمة برفقة ترامب. وشوهد الرئيس الأمريكي وهو يصفق بعد الاستماع لبعض الخطب القصيرة.

وفي حين أن ترامب حضر بعد بداية القمة بحيث أنه لم يستمع إلى الكلمة التي ألقاها كل من سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والناشطة السويدية جريتا ثونبيرج، إلا أنه استمع إلى كلمة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

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وكان ترامب قد أعرب عن تشككه بشأن علوم المناخ وتراجع عن بعض الالتزامات البيئية في الولايات المتحدة بدعوى تحقيق التقدم الاقتصادي.

ورغم انتقاده لتقنيات مثل توربينات الرياح، إلا أنه يؤكد رغبته في الهواء والماء النظيف.