الخارجية البريطانية: ما زالت الناقلة “ستينا إمبيرو” وطاقمها محتجزين في إيران

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان لها اليوم الإثنين، أنه مازالت الناقلة “ستينا إمبيرو” وطاقمها محتجزين في إيران.

وفي السياق ذاته، قال السفير الإيراني في لندن، إنه سيتم الإفراج عن السفينة البريطانية المحتجزة ستينا إمبرو بعد استكمال العملية القضائية والقانونية.