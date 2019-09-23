الان تتابع الخارجية البريطانية: ما زالت الناقلة “ستينا إمبيرو” وطاقمها محتجزين في إيران والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان لها اليوم الإثنين، أنه مازالت الناقلة “ستينا إمبيرو” وطاقمها محتجزين في إيران.
وفي السياق ذاته، قال السفير الإيراني في لندن، إنه سيتم الإفراج عن السفينة البريطانية المحتجزة ستينا إمبرو بعد استكمال العملية القضائية والقانونية.
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