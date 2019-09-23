ترامب: لست قلقًا على الإطلاق من احتمال عزلي

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أنّه غير قلق على الإطلاق من احتمال بدء الديموقراطيين في الكونغرس إجراءات لعزله.

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وردّاً على سؤال على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة حول كيفية تعاطيه مع هذا التهديد، قال ترامب: “ليس بشكل جدّي”.

وأضاف: “الشخص الذي لديه مشكلة هو جو بايدن”، في إشارة الى منافسه في السباق إلى البيت الأبيض السناتور الديمقراطي جو بايدن، الذي يتّهمه ترامب بأنّه سعى لحماية ابنه عندما كان الأخير يعمل في أوكرانيا.

وقال ترامب أيضا إن ما فعله بايدن معيب، وما فعله ابنه معيب.