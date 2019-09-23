شاهد.. هكذا احتفلت الصين باليوم الوطني السعودي 

الإثنين 23 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365

احتفلت السفارة الصينية في الرياض، باليوم الوطني السعودي الـ89، مؤكدة أن إعلان الدولة السعودية يعد حدث عظيم غير وجه القارة الآسيوية، وهو الأمر الذي انعكس على العلاقات المتميزة بين الرياض وبكين.

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ونشرت السفارة الصينية عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" مقطع فيديو قائلة : ” يظل 23 سبتمبر من كل عام شاھدًا على تأسیس المملكة العربیة السعودیة، الجارة الآسیویة الطموحة وشریكة التعاون الخلاق مع جمھوریة الصین الشعبیة “.

وأضافت : ” كل التھاني الصادقة لقادة المملكة وشعبھا العظیم في اليوم الوطني89 السعودي ونشارك في احتفالاتكم وافراحكم في هذا اليوم المجيد “.