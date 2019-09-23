أنطونيو جوتيريس يعلن تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا

الإثنين 23 سبتمبر 2019

أنطونيو جوتيريس

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الإثنين، تشكيل اللجنة الدستورية لسوريا وهي خطوة منتظرة منذ وقت طويل في إطار عملية السلام.



وقال جوتيريس للصحفيين "ستسهل الأمم المتحدة في جنيف عملها"، مضيفا أن اللجنة ستجتمع خلال الأسابيع المقبلة.

وترى المنظمة الدولية في اللجنة خطوة تالية ضمن جهود التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الحرب السورية المستمرة منذ ثماني سنوات.

وتعثرت عملية تشكيل هذه اللجنة المتواصلة منذ أشهر بسبب خلافات بين دمشق والأمم المتحدة حول تعيين بعض أعضائها.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون وصل إلى دمشق، أمس الأحد، لبحث تشكيل لجنة دستورية لإعادة إطلاق العملية السياسية في هذا البلد الذي يعيش حرباً منذ عام 2011.

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وينص القرار 2254 لمجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وانتقال سياسي في سوريا، على تشكيل هذه اللجنة.

ويفترض أن تضم 150 عضواً، يختار النظام 50 منهم والمعارضة تختار 50 آخرين، بينما يختار المبعوث الخاص للأمم المتحدة الخمسين الباقين.

ولم يتم الاتفاق بعد على الأسماء في اللائحة الثالثة التي تثير خلافات بين دمشق والأمم المتحدة.

وبالإضافة إلى تشكيلة اللجنة الدستورية فإنّ الخلاف بين المعارضة والنظام يدور أيضاً حول آلية عمل هذه اللجنة وتوزع المسؤوليات بين أعضائها. ‎