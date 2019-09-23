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الشرطة البريطانية تعلن تفجير طرد مريب بمطار مانشستر 

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اليمن العربي 0 تبليغ

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الإثنين 23 سبتمبر 2019

مطار مانشستر

مطار مانشستر

الشرطة البريطانية تعلن تفجير طرد مريب بمطار مانشستر 

كتب

الخليج 365

قالت الشرطة البريطانية في بيان لها، اليوم الأثنين، نقلته وكالة أنباء رويترز، إن خبراء مفرقعات نفذوا تفجيرًا محكومًا لطرد مريب في مطار مانشستر، وإن أفراد الشرطة في المطار اعتقلوا رجلا.

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ولم تتأثر رحلات الطيران لكن حركة النقل من وإلى المطار توقفت بينما كان الخبراء يقيّمون الطرد المريب.

وأوضحت شرطة منطقة مانشستر الكبرى في بيانها ”فُرض طوق على منطقة تبديل وسائل النقل في مطار مانشستر ويتم تشجيع الناس على اتباع تعليمات الضباط“.

وأضافت ”تم إيقاف حركة الترام والقطارات والحافلات من وإلى منطقة تبديل وسائل النقل بالمطار في الوقت الراهن“.

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