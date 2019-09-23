مدير منظمة الصحة العالمية: دعم المملكة رفع معاناة اليمنيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس نيويورك

استعرض المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة في نيويورك أمس، مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، الشراكة الفاعلة بين الجانبين، والبرامج المشتركة في كل من اليمن وسوريا وبنجلاديش.

وأشاد تيدروس بالدور الريادي الإنساني للمملكة في العديد من الدول، مثمنا الدعم السخي الذي تقدمه للمنظمة، كما أثنى على دعم وجهود المركز والتنسيق الدائم مع المنظمة لمكافحة الكوليرا في اليمن والبرامج الصحية الأخرى باليمن، والتي كان لها دور فاعل في السيطرة على الكوليرا ورفع معاناة الشعب اليمني.