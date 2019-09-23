ملتقى الإعلام يفضح أكاذيب الجزيرة القطرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس القاهرة

دعا ملتقى قادة الإعلام العربي إلى إنشاء كيان تابع لجامعة الدول العربية لتقييم الأداء الإعلامي من حيث التزامه بميثاق الشرف الإعلامي للقنوات الإعلامية مع كشف أي أكاذيب أو تزييف للحقائق، ومحاولة إثارة البلبلة وبث الفتن والفرقة بين الشعوب العربية والتدخل في شؤون الدول الداخلية.

وطالبت التوصيات الصادرة عن الملتقى الذي عقد بمقر الجامعة بالقاهرة، بأن يقوم هذا الكيان بفرض عقوبات أدبية ومعنوية بدءا من لفت النظر والإنذار إلى الإعلان والدعوة إلى مقاطعة القناة المدانة لعدم مصداقيتها والكذب والتدليس على المواطن العربي، مؤكدا ضرورة وضع ميثاق الشرف الإعلامي العربي موضع التنفيذ بحيث تلتزم الدول بتطبيق أدبياته وأعرافه على وسائل الإعلام الخاصة الموجودة في الدول باحترام هذا الميثاق وعدم تجاوزه بما يستهدف كيانات وأنظمة دول شقيقة، أو يروج للإرهاب والفتنة ونشر الشائعات، وفي حالة حدوث تجاوزات تكون الدولة المعنية مسؤولة أمام الجامعة العربية والأعضاء واتخاذ إجراءات بحق الوسيلة الإعلامية المخالفة بما يضمن عدم تكرارها مستقبلا.

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وندد الملتقى بسياسة قناة «الجزيرة» في إيجاد أوضاع غير مستقرة في عدد من الدول العربية، من خلال أخبارها وبرامجها، داعيا إلى آلية لدعم وسائل الإعلام العربية من دولها ليكون تأثيرها ودورها أكبر.

وأوصى المشاركون بقيام وسائل الإعلام المهنية المختلفة بنشر أخبارها في مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التفاعل مع روادها الذين أصبحوا يمثلون جانبا مهما من الرأي العام، ولحمايتهم من الوقوع فريسة للأخبار الكاذبة والمضللة.

وأكد الملتقى الاهتمام بتوعية المتلقي العربي، وكيف يميز بين الأخبار المضللة والحملات المعادية وعدم نشرها إلا بعد التأكد من صحة المعلومات، وذلك بما لا يسمح بالاستخدام الضار والمدمر لرسائل الفيديو ومواقع التواصل الاجتماعي.