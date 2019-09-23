الأمير هاري وزوجته في جولة أفريقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ كيب تاون

من المقرر أن يبدأ الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان ماركل وابنهما أرتشي البالغ من العمر 4 أشهر أمس، زيارة تستغرق عشرة أيام إلى جنوب أفريقيا، والتي من خلالها سيتتبع هاري خطى والدته الراحلة، الأميرة ديانا.

وكتب هاري عبر صفحته على إنستجرام قبل أسابيع قليلة من الرحلة، وهي أول جولة رسمية لهم كأسرة، وستبدأ في جنوب أفريقيا «أفريقيا هي منطقة من العالم كانت على مدار العقدين الماضيين موطنا ثانيا لي».

وستمضي الأسرة ثلاثة أيام معا في كيب تاون، حيث سيزور دوق ودوقة ساسكس خلالها المشاريع الاجتماعية والبيئية ويلتقيان رئيس الأساقفة الفخري ديزموند توتو وهو ناشط بارز مناهض للفصل العنصري، بالإضافة إلى ممثلين عن الأديان وقادة شباب.