عصابات يهودية تقتحم الأقصى.. وفلسطين تستنجد بالمجتمع الدولي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس القدس المحتلة

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود أمس، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس بأن 46 مستوطنا و73 طالبا يهوديا و25 موظفا من حكومة الاحتلال، تجولوا في أرجاء المسجد واستمعوا إلى شروحات حول الهيكل المزعوم.

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من جهتها، حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي المسؤولية عن نتائج فشله في إنهاء الاحتلال والاستيطان المتواصلان بحق الشعب الفلسطيني.

وعبرت الوزارة في بيان عن استيائها من تقاعس المجتمع الدولي وتخاذله في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة القرار 2334، وفي توفير الحماية الدولية لشعبنا، وفي إجبار إسرائيل كقوة احتلال على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعدت من حملتها الشرسة ضد أبناء شعبنا على امتداد الأرض الفلسطينية، مع بدء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.