بومبيو: ظريف يكذب.. ولدينا أدلة تورط إيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو نظيره الإيراني محمد جواج ظريف بأنه «كاذب»، وذلك في معرض رده على كلامه بأن بلاده ليست مسؤولة عن هجوم أرامكو.

وقال بومبيو خلال رده عبر شبكة «سي بي اس نيوز» «نعم لدينا.. فهناك أدلة كافية تثبت أن الهجوم تم بأنظمة تم تصنيعها داخل إيران.. ولا أعلم لماذا ينصت أي أحد لوزير الخارجية الإيراني؟ ليس لدى ظريف أي علاقة بالسياسة الخارجية الإيرانية.. لقد كذب لعقود ثم استقال.. الأمر حتى لا يستحق الرد عليه».

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وجاءت كلمات بومبيو بعد أن كرر ظريف نفي بلاده لأي علاقة لها بالهجمات على منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو في السعودية، وذلك خلال مقابلة على شبكة «CBS» الأمريكية، وأكد عدم قبول نتائج أي تحقيق تجريه الأمم المتحدة، لأنه لم يتم إعلامهم بذلك، ولا على أي أساس يقوم التحقيق.

وأعلن بومبيو أن الولايات المتحدة الأمريكية ستسعى خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الحصول على مساندة دولية في مواجهة إيران التي تتهمها واشنطن باستهداف منشأتين نفطيتين في السعودية.

وقال بومبيو عبر قناة «ABC» إن «الرئيس دونالد ترمب وأنا شخصيا نريد منح الدبلوماسية كل فرص النجاح»، وأضاف «أنا في نيويورك، سأكون في الأمم المتحدة طوال الأسبوع للحديث عن ذلك»، وتابع «نأمل أن تتبنى الأمم المتحدة موقفا حازما».

وأشار إلى أن المنظمة الدولية «أنشئت تماما لهذا النوع من الأمور - حين تُهاجم دولة أخرى - ونأمل أن تتحرك على هذا الصعيد»، وأكد مجددا أن ما تعرضت له السعودية كان «هجوما إيرانيا نفذ بصواريخ كروز».