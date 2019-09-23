ترمب: لا أنوي لقاء روحاني في الأمم المتحدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن الرئيس الأمريكي الأحد أنه ليست لديه «أي نية» للقاء نظيره الإيراني حسن روحاني في الأمم المتحدة، وقال «لا يمكن استبعاد أي شيء تماما، ولكن ليست لدي النية للقاء إيران».

ولدى سؤاله عن إمكان حصول أي اتصال بين بومبيو أو مسؤول أمريكي آخر مع الوفد الإيراني، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد مسؤول أمريكي رفيع أنه «ليس هناك من شيء مقرر» في هذا الإطار.

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ومن المنتظر أن يتطرق بومبيو خاصة إلى موضوع إيران اليوم خلال اجتماع مع نظرائه الخليجيين، ومن ثم خلال خطاب الأربعاء أمام منظمة «متحدون ضد إيران نووية».

وتعليقا على إعلان البنتاغون الجمعة إرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، أوضح بومبيو أن الهدف يكمن في «إجبار إيران على اتخاذ قرار التحول إلى بلد طبيعي».

وقال «نأمل أنه في ظل هذا الردع الإضافي، والعمل الذي أتممناه في مضيق هرمز لتركه مفتوحا، والآن مع أنظمة الدفاع الجوي والقدرات التي سنضعها في المنطقة، سنصل إلى الهدف».