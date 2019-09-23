كيف زرعت إيران وكلاء الشر في المنطقة؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فيما يتزايد خطر ميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن، وحزب الله في لبنان، يقفز السؤال الأهم لكل صناع السياسة في العالم: كيف زرعت إيران وكلاء الشر في عدد من دول المنطقة؟

وكيف نجحت في أن يكون لها أذرع تنفذ الأجندة الخاصة بها في دول عاشت بعيدة عن القتل والدمار سنوات طويلة؟

وكيف استغلت الربيع العربي لزيادة شوكتهم وتحويلهم من مرحلة الخمول إلى إشعال الفتنة والحرب ليس في المنطقة فحسب، بل في شتى أنحاء المعمورة؟

بحثنا عن إجابات منطقية للأسئلة المحيرة في مقالات وتحليلات عدة لمعهد واشنطن للدراسات السياسية، مجلس العلاقات الخارجية، نيويورك تايمز، البي بي سي، وعدد من المواقع المهتمة بالشأن الإيراني، وعلى رأسها موقع راديو فردا وموقع راند.

ماذا فعل الخميني؟

أضاف الخميني الطبقة الطائفية بسرعة إلى سعي طهران نحو التأثير الجيوسياسي، كرجل عاش أكثر من عقد من الزمان بالمنفى في النجف بالعراق في عهد صدام حسين، وكان الخميني، بعد الاستيلاء على السلطة في طهران، سريعا في الانقلاب على مضيفه القديم بتحريض الشيعة العراقيين على الانتفاضة ضد رجل البعث السني القوي.

وبحسب موقع مجلس العلاقات الخارجية، ذكر فالي نصر أن القومية العربية كما في عراق صدام حسين لديها تحيز متأصل ضد الشيعة، وقدمت نفسها فرصة للخمينيين، وحسبما ذكره فالي في كتابه ففي وقت مبكر من 1971 كان الخميني صاغ أفكاره عن «حكومة إسلامية» وفي رأيه كانت فكرة الحكومة هي أن تكون المجتمعات عبر الوطنية، وكانت المجتمعات الشيعية في كل مكان الجماهير المستهدفة الرئيسية.

التحريض على صدام

وعلى عكس الشاه أطر الخميني على الفور النضال ضد صدام من الناحية الثورية من خلال رسائل مصممة تهدف إلى تعبئة الجماهير الشيعية العراقية:

- في 19 أبريل 1980، كان عنوان أكبر صحيفة في إيران «كيهان» «الإمام الخميني يدعو العراقيين العسكريين إلى التمرد ضد صدام»، وكان نداء الخميني للتعبئة السياسية الشيعية قد حقق نجاحا كبيرا بالفعل.

- في غضون عامين من سقوط الشاه، أنشأ النظام الإيراني مكتب حركات التحرير (OILM) الذي وضع تحت رعاية الحرس الثوري الإيراني وكُلف بمهمة تصدير النموذج الثوري الإيراني.

وكلاء إيران بالعراق وسوريا

• عصائب أهل الحق (رابطة الأبرار): العراق وسوريا

• سرايا خراساني (كتائب خراساني): العراق وسوريا

• الزهراء (كتائب الزهراء): العراق

• حركة حزب الله النجباء (حركة حزب الله): العراق وسوريا

• كتائب الإمام علي (كتائب الإمام علي): العراق

• لواء زينبيون (باكستانيون): سوريا

• الفاطميون (الأفغان): سوريا

بداية إطلاق وكلاء الشر

كان الغزو العراقي للكويت، وبعده اجتياح العراق في 2003 اللحظة الرئيسية الوحيدة التي أطلقت العنان لظاهرة الجهات الفاعلة غير الحكومية العنيفة، بعبارة أخرى، كان مرة أخرى فراغا خلقه الآخرون مما مهد الطريق لنشر إيران لرسالتها العدوانية، ما تبع بسرعة الإطاحة بصدام حسين كان التفكك السريع للعراق على أسس عرقية وطائفية، في الفوضى التي تلت ذلك، غالبا ما كانت الجماعات العراقية المتنافسة تتطلع إلى قوى خارجية للحصول على الرعاية.

وبحسب موقع مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، تم إنشاء وكلاء إضافيين تحت رعاية إيرانية بسبب الاضطرابات الإقليمية الأخرى، مثل اندلاع الصراع السوري في 2011 وتصاعد داعش مع سيطرتها على الموصل في يونيو 2014، قررت إيران التدخل بالوكالة في كلا البلدين للحفاظ على بشار الأسد في السلطة في سوريا، ومنع داعش من الاستيلاء على العاصمة العراقية بغداد.

الإبقاء على الأسد

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وحسبما جاء في تقرير لمعهد واشنطن للدراسات السياسية، خلال السنوات التي تلت عام 2011، كانت لإيران دور فعال في إبقاء الأسد في السلطة. وكان أحد العوامل الرئيسة التي أسهمت في تمكين التدخل العسكري الإيراني الناجح في سوريا قدرة طهران على تعبئة ونشر مختلف الجماعات المسلحة عبر الوطنية، وغالبا ما تكون طائفية، في ساحات القتال السورية.

وبهذا المعنى، كان تدخل طهران العسكري في الحرب السورية في جوهره يشبه إلى حد كبير طريقة العمل الإيرانية التي طورت في العراق في العقد الأول من القرن العشرين، حيث عززت إيران الجهات الفاعلة المحلية غير الحكومية كجنود لها في القتال الأوسع. واعتمدت جهود طهران للتعبئة في سوريا اعتمادا كبيرا على الحوافز المالية وغيرها من المواد، إضافة إلى ضخ جرعة كبيرة من الرسائل الطائفية لتجنيد غير السوريين وغير الإيرانيين بنجاح في الحملة العسكرية الموالية للأسد، ويتصدر الأفغان والعراقيون والباكستانيون القائمة بين المجندين لملء الصفوف الموالية لإيران في سوريا.

الحرس الثوري

وبحسب موقع راديو فرادا، يعتمد ما إذا كان بإمكان الحرس الثوري الإيراني مواصلة النجاح في هذه الجهود إلى حد كبير على عاملين: رغبة الجماعات العربية في الاستمرار في الخضوع لجدول أعمال الحرس الثوري الإيراني، ومستوى التسامح لدى الجمهور الإيراني لرؤية الحرس الثوري الإيراني يواصل مغامرات جيشه العسكرية في المنطقة على الرغم من المخاطر والتكاليف التي تنطوي عليها.

دفع الثمن

إن قرار واشنطن في مايو 2018 الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، مستندة على دعم طهران المتواصل للمتشددين في الشرق الأوسط، يمكن أن يعيد إحياء العزلة الاقتصادية الدولية المؤلمة التي سعت طهران بشدة وراءها.

إذا كان على الأمة الإيرانية أن تدفع ثمنا أكبر لتدخلات طهران الإقليمية المثيرة للجدل على سبيل المثال، في شكل مزيد من الضغط الدولي الذي بدوره يضغط على الاقتصاد المحاصر بالفعل وبالتالي على الإيراني العادي، هناك إمكانية حقيقية لرد فعل شعبي حاد داخل إيران، وذلك بحسب بي بي سي.

اندلاع الثورة الخمينية

الواقع يقول إنه منذ قيام الثورة الخمينية في إيران عام 1979، حرضت الجماعات غير العنيفة والراديكالية وغالبا الطائفية في جميع أنحاء الشرق الأوسط لتكون بمثابة وكلاء في حملاتها العسكرية للتأثير على السياسة الإقليمية والدولية.

أصبح هذا النموذج بارزا بشكل متزايد منذ الغزو الأمريكي للعراق في 2003، وهو الآن الأداة الرئيسية لإيران لتعزيز مساراتها الإقليمية.

وأولت الولايات المتحدة والغرب اهتماما كبيرا فقط للجماعات السنية المتطرفة مثل القاعدة وداعش، عدا بعض الاستثناءات، مثل حزب الله في لبنان، تجنبت الجماعات الشيعية غير الحكومية.

أفعال إيران

* التدخلات العسكرية الإيرانية في العراق وسوريا قوضت رسالتها عن الوحدة الإسلامية في النضال لصد النفوذ الأمريكي من الأراضي الإسلامية، والتي كانت بمثابة أساس تواصلها مع المسلمين منذ عام 1979.

* منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، حاولت طهران بشكل منهجي تقويض أجندة الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط من خلال رعاية الوكلاء المتشددين المناهضين للولايات المتحدة.

* منذ احتجاجات الربيع العربي عام 2011 أضافت إلى تركيزها توسيع نطاقها لنشر نموذج الوكيل غير الشيعي بالوكالة.

* لقد كان نهج نموذج الوكيل ناجحا بشكل عام بالنسبة لإيران، ما لم تفق تكاليفه الفوائد، لا يمكن توقع حدوث تحول كبير في هذه السياسة، بينما يظل المرشد الأعلى علي خامنئي الصوت الحاسم في صنع السياسات في طهران.

براءة الشاه

بحسب موقع راند، جاء استخدام إيران للوكلاء ما بعد عام 1979، فنادرا ما تبنى نظام الشاه محمد رضا بهلوي السابق استخدام وكلاء كجزء من عقيدة السياسة الخارجية.

وعندما فعل الشاه ذلك بناء على مقاربة خالية من أي ميول طائفية، على الرغم من أنه كان الملك المطلق لأكبر دولة شيعية في العالم مع كثير من الموارد تحت تصرفه، وأفضل مثال على ذلك دعمه للأكراد المتشددين العراقيين الذين وقفوا مع الحكومة المركزية في بغداد خلال الستينات والسبعينات.

المقاومة السياسية الأيديولوجية

ومع ذلك، فإن مثل هذه التفسيرات الدينية الراديكالية أو التدخل السياسي لم تكن بدون عواقب مباشرة على الأمة الإيرانية نفسها، بحسب صحيفة نيويورك تايمز، منها:

- تحريض الخميني للشيعة العراقيين كان عاملا رئيسا في قرار صدام غزو إيران في سبتمبر عام 1980.

- إعدام مهدي هاشمي، أحد الشخصيات الرئيسية في OILM عام 1987 في حملة قادتها أصوات أكثر اعتدالا في النظام، بما في ذلك رئيس البرلمان، أكبر هاشمي رفسنجاني.

ـ بحلول عام 1982، ساعدت إيران على ولادة فيلق بدر المناهض لصدام في العراق وحزب الله في لبنان، وكلاهما يتألف من النشطاء الإسلاميين الشيعة الذين اعتنقوا الجمهورية الإسلامية، على النحو المنصوص عليه في عقيدة الخميني المتمثلة في اجتياح دستورها منذ عام 1979، وهو المقاومة السياسية الأيديولوجية.