السيسي يلتقى رئيس وزراء إيطاليا فى مقر الأمم المتحدة لبحث تعزيز التعاون

الموجز

إلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك رئيس وزراء إيطاليا جوزيبى كونتى.

ومن المقر أين يتم استعراض سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، لاسيما فى ظل ما تتيحه المشروعات التنموية الجارى تنفيذها فى مصر من فرص متميزة.

قالت الهيئة العامة للاستعلامات، إن الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك لحضور الشق رفيع المستوى من اجتماعات الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحمل أهمية كبيرة هذا العام لأسباب عديدة.

ويعود حرص الرئيس السيسي على المشاركة المنتظمة في الاجتماعات السنوية الدورية للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الأهمية الكبيرة التي أصبحت تحتلها هذه الاجتماعات في صياغة مسارات العلاقات الدولية، ففيها يناقش قادة العالم كل قضايا المجتمع الدولى، من قضايا السلم والأمن الدوليين، وإدارة الصراعات الإقليمية والدولية، ومكافحة الإرهاب والتطرف، إلى قضايا التنمية المستدامة والتعليم ومكافحة الفقر، وقضايا الصحة والتعاون الدولى فى مكافحة الأمراض، وصولاً إلى قضايا المناخ، وغير ذلك.