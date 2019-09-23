قائد بالدفاع الجوي الايراني: طهران من الدول الثمانية المصنعة للرادار السلبي

أكد نائب قائد قوة الدفاع الجوي التابعة للجيش الايراني العميد علي رضا الهامي أن "ايران اليوم هي من بين الدول الثمانية في العالم المصنعة للرادار السلبي وقد تم اختبار هذا الرادار ميدانيا وتم الحصول على نتائج جيدة"، مشيراً إلى "إننا اليوم من ضمن الدول الثمانية الافضل في العالم حيث تمكنا من تصنيع الرادار السلبي وقد اختبرنا هذا الرادار ميدانيا وحصلنا على نتائج جيدة".

ولفت إلى ان "ايران تمكنت من تصنيع نموذج من الرادارات السلبية التي لا يوجد نظير لها لدى اي دولة اخرى"، مبيناً أن "كل دولة تعتمد على تقنية خاصة لتصنيع الرادارات السلبية، ونحن ايضا نعتمد في تصنيع هذا النوع من الرادارات على تقنية خاصة بالجمهورية الاسلامية الايرانية".