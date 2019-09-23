ماكرون: لا بد من اتخاذ مزيد من التدابير لمواجهة التغير المناخي

أكد الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ خلال انطلاق أعمال قمة تغير المناخ على هامش اجتماعات ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ أنه "لا بد من اتخاذ مزيد من التدابير لمواجهة ​التغير المناخي​"، مشيراً إلى "إننا نسعى للسيطرة على انبعاثات الكربون بحلول عام 2050".

ولفت إلى "إننا نعمل من أجل وقف إزالة الغابات حول ​العالم​"، مؤكداً "إننا ندعم مشاريع ​الطاقة المتجددة​"، مشيراً إلى "إننا نسعى لجمع 100 مليار ​دولار​ لدعم الدول النامية".

من جهة أخرى، اعتبرماكرون ان "الهجمات على منشأتي أرامكو غيّرت قواعد اللعبة".