ماكرون: لا بد من اتخاذ مزيد من التدابير لمواجهة التغير المناخي

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال انطلاق أعمال قمة تغير المناخ على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه "لا بد من اتخاذ مزيد من التدابير لمواجهة التغير المناخي"، مشيراً إلى "إننا نسعى للسيطرة على انبعاثات الكربون بحلول عام 2050".
ولفت إلى "إننا نعمل من أجل وقف إزالة الغابات حول العالم"، مؤكداً "إننا ندعم مشاريع الطاقة المتجددة"، مشيراً إلى "إننا نسعى لجمع 100 مليار دولار لدعم الدول النامية".
من جهة أخرى، اعتبرماكرون ان "الهجمات على منشأتي أرامكو غيّرت قواعد اللعبة".
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