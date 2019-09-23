نائب مصري: السيسي رفض توريط الجيش المصري في سوريا

لفت عضو ​مجلس النواب​ المصري ​مصطفى بكري​ إلى ان "الرئيس المصري، ​عبد الفتاح السيسي​، رفض توريط ​الجيش المصري​ في الحرب ضد ​سوريا​ بعد ​مؤتمر​ الصالة المغطاة"، مشيراً غلى أن "السيسي أكد أن جيش مصر هو للدفاع عن أمن مصر القومي وليس القتال إلى جانب الإرهابيين الذين استهدفوا بلدا عربيا شقيقا".

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