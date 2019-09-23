مديفيديف: الميزانية ستشهد فائضا خلال السنوات الثلاث المقبلة

أشار رئيس الوزراء الروسي ​ديمتري مدفيديف​ بعد اجتماع مع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ إلى أن "الميزانية ستشهد فائضا على مدى السنوات الثلاث المقبلة"، مشيراً إلى انه "عند تشكيل الميزانية، انطلقنا في عملنا من قاعدة الميزانية. لقد تجاوز حجم صندوق الرفاه الوطني بالفعل 7% من الناتج المحلي الإجمالي، ووفقا لتقديراتنا، سيستمر هذا الاتجاه في ​المستقبل​ القريب".

ولفت إلى انه "تبقى الميزانية الأداة الرئيسة لتحقيق أهداف التنمية الوطنية التي تم تحديدها في المرسوم الرئاسي الصادر، في ​7 أيار​ من العام الماضي وتسمح الميزانية بحل مشكلة تحسين مستوى معيشة المواطنين، فضلا عن تحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد"، مؤكداً أن "​الحكومة​ تعطي الأولوية لتمويل هذه الاتجاهات والأهداف".

ونوه مدفيديف بأنه "سيتم تخصيص نحو 7 تريليونات روبل من الميزانية ​الفدرالية​، لتمويل تنفيذ المشاريع الوطنية والخطة الشاملة لتحديث وتوسيع البنية التحتية الرئيسة والقسم الأكبر من هذه الأموال سيخصص للمجال الاجتماعي".