مديفيديف: الميزانية ستشهد فائضا خلال السنوات الثلاث المقبلة

أشار رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف بعد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن "الميزانية ستشهد فائضا على مدى السنوات الثلاث المقبلة"، مشيراً إلى انه "عند تشكيل الميزانية، انطلقنا في عملنا من قاعدة الميزانية. لقد تجاوز حجم صندوق الرفاه الوطني بالفعل 7% من الناتج المحلي الإجمالي، ووفقا لتقديراتنا، سيستمر هذا الاتجاه في المستقبل القريب".
ولفت إلى انه "تبقى الميزانية الأداة الرئيسة لتحقيق أهداف التنمية الوطنية التي تم تحديدها في المرسوم الرئاسي الصادر، في 7 أيار من العام الماضي وتسمح الميزانية بحل مشكلة تحسين مستوى معيشة المواطنين، فضلا عن تحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد"، مؤكداً أن "الحكومة تعطي الأولوية لتمويل هذه الاتجاهات والأهداف".
ونوه مدفيديف بأنه "سيتم تخصيص نحو 7 تريليونات روبل من الميزانية الفدرالية، لتمويل تنفيذ المشاريع الوطنية والخطة الشاملة لتحديث وتوسيع البنية التحتية الرئيسة والقسم الأكبر من هذه الأموال سيخصص للمجال الاجتماعي".
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