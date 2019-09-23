الملك سلمان: السعودية قادرة على التعامل مع آثار الهجوم الجبان على "أرامكو"

أكد الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أن "السعودية قادرة على التعامل مع آثار الهجوم على شركة "أرامكو"، واصفاً إياه بالعمل الجبان، معتبرا أنه استهدف إمدادات الطاقة العالمية.
وتعرضت السعودية، في 14 أيلول لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية المدعومة إيرانيا، والتي قالت إن العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة.
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