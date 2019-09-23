الملك سلمان: السعودية قادرة على التعامل مع آثار الهجوم الجبان على "أرامكو"

أكد الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أن "​السعودية​ قادرة على التعامل مع آثار الهجوم على شركة "​أرامكو​"، واصفاً إياه بالعمل الجبان، معتبرا أنه استهدف إمدادات ​الطاقة​ العالمية.

وتعرضت السعودية، في 14 أيلول لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير ​النفط​ وحقل هجرة خريص، تبنته قوات جماعة "​أنصار الله​" الحوثية اليمنية المدعومة إيرانيا، والتي قالت إن العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة.