وزير المالية المصري: سنصبح من النمور الاقتصادية بحلول عام 2030

أكد وزير المالية المصري محمد معيط، في مؤتمر "مستقبل الاستثمار"، أن "الاقتصاد المصري ينطلق بقوة لتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية"، مشددًا على "أننا نتطلع إلى البناء على ما تحقق من نجاحات وإنجازات ضخمة من أجل مستقبل أفضل... علينا مواصلة البناء والتعمير وعدم الانزلاق وراء دعوات الهدم".
وأوضح أن "هناك عددا من المؤشرات الإيجابية التي تعكس رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري، وتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وأنها لو استمرت كذلك ستصبح من النمور الاقتصادية بحلول عام 2030"، موضحًا أن "الجنيه المصري وفقا لوكالة "بلومبرغ" يحتل المركز الثاني كأفضل عملات العالم أداء بعد "الروبل" الروسي، وأن مصر ثاني أكثر الدول تحملا للصدمات".
ونوه بأن "مصر حصلت على المرتبة الثالثة عالميا، بعد الصين والهند، في قائمة "الإيكونومست" الدورية للنمو الاقتصادي بمعدل 5.6 في المئة، كما أنها ثاني أكبر فائض أولي بنسبة 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2018-2019".
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