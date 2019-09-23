السفير الروسي في سوريا يؤيد إنشاء مجموعة عمل مع سوريا ومصر

أعرب السفير الروسي في سوريا، ألكسندر يفيموف، عن تأييده لإنشاء مجموعة عمل مع سوريا ومصر، مشيراً إلى ان "تكوين مجموعة عمل برلمانية مشتركة تضم روسيا وسوريا ومصر سيكون مفيدا".
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