السفير الروسي في سوريا يؤيد إنشاء مجموعة عمل مع سوريا ومصر

أعرب ​السفير الروسي​ في ​سوريا​، ألكسندر يفيموف، عن تأييده لإنشاء مجموعة عمل مع سوريا ومصر، مشيراً إلى ان "تكوين مجموعة عمل برلمانية مشتركة تضم ​روسيا​ وسوريا ومصر سيكون مفيدا".

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