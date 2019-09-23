إعلام أفغاني: شرطي أفغاني يطلق النار على عسكريين أجانب في مطار قندهار

أفادت قناة "أريانا" التلفزيونية الأفغانية بأن "شرطيا أفغانيا أطلق النار على عسكريين أجانب في مطار مدينة ​قندهار​ جنوب البلاد"، موضحةً أن "المهاجم قتل في تبادل ل​إطلاق النار​ مع العسكريين". وأشارت "أريانا" إلى "عدم ورود أنباء فورية عن وقوع إصابات أو ضحايا في صفوف ​القوات​ الأجنبية"، لافتةً إلى ان "لا معلومات لديهم حول الحادث، فيما أوردت ​تقارير​ أن بوابة ​المطار​ أغلقت إثر الهجوم".

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