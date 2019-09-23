اللقيس: لتوسيع مرفأ طرابلس وإعداد المنطقة الاقتصادية الخالصة

لفت وزير الزراعة حسن اللقيس بعد لقائه رئيس الحكومة الاسبق نجيب ميقاتي إلى "إننا تشرفنا بزيارة ميقاتي، هذه القامة الوطنية العروبية الأصيلة، واستمعنا إلى آرائه حول كافة المواضيع الاقتصادية والاجتماعية المطروحة على الساحة اللبنانية، وتطرقنا خصوصاً إلى الواقع الزراعي في الشمال والملفات المطروحة على بساط البحث في زيارتنا إلى الشمال وكانت آراء دولته سديدة، وهو منفتح على مختلف الحلول ومشجعاً ومؤيداً وداعماً لما طرحناه من حلول للنهوض بالقطاع الزراعي في الشمال، لا سيما ما يتعلق بصيد الأسماك".
وأشار إلى "إننا تطرقنا إلى الدراسة المعدة بشان اعتماد مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض مطاراً تجارياً لتصدير منتجات سهل عكار الزراعية، وهو سهل منتج وواعد. ونحن نؤيد هذه الخطوة، إضافة إلى تأييدنا لتوسيع مرفأ طرابلس، وإعداد المنطقة الاقتصادية الخالصة لتمكينها من مواكبة التطور الذي يفترض أن نصل إليه مع استخراج النفط من البحر".
وإستقبل ميقاتي أيضا وفدا من اهالي الموقوفين الإسلاميين ، لجنة محامي قانون الإيجارات غير السكنية ، وفداً من تجمع رجال الأعمال، مستشار وزير الاقتصاد غسان بريص، وأعضاء الهيئة الإدارية في نادي الزهراء للكرة الطائرة.
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