اللقيس: لتوسيع مرفأ طرابلس وإعداد المنطقة الاقتصادية الخالصة

لفت وزير ​الزراعة​ ​حسن اللقيس​ بعد لقائه رئيس ​الحكومة​ الاسبق ​نجيب ميقاتي​ إلى "إننا تشرفنا بزيارة ميقاتي، هذه القامة الوطنية العروبية الأصيلة، واستمعنا إلى آرائه حول كافة المواضيع ​الاقتصاد​ية والاجتماعية المطروحة على الساحة اللبنانية، وتطرقنا خصوصاً إلى الواقع الزراعي في ​الشمال​ والملفات المطروحة على بساط البحث في زيارتنا إلى الشمال وكانت آراء دولته سديدة، وهو منفتح على مختلف الحلول ومشجعاً ومؤيداً وداعماً لما طرحناه من حلول للنهوض ب​القطاع الزراعي​ في الشمال، لا سيما ما يتعلق بصيد الأسماك".

وأشار إلى "إننا تطرقنا إلى الدراسة المعدة بشان اعتماد مطار الرئيس الشهيد ​رينيه معوض​ مطاراً تجارياً لتصدير منتجات ​سهل عكار​ الزراعية، وهو سهل منتج وواعد. ونحن نؤيد هذه الخطوة، إضافة إلى تأييدنا لتوسيع ​مرفأ طرابلس​، وإعداد المنطقة الاقتصادية الخالصة لتمكينها من مواكبة التطور الذي يفترض أن نصل إليه مع استخراج ​النفط​ من البحر".

وإستقبل ميقاتي أيضا وفدا من ​اهالي الموقوفين​ الإسلاميين ، لجنة محامي ​قانون الإيجارات​ غير السكنية ، وفداً من تجمع ​رجال الأعمال​، مستشار وزير الاقتصاد غسان بريص، وأعضاء الهيئة الإدارية في نادي الزهراء للكرة الطائرة.