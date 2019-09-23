النشرة: سرقة 3 مطاعم في دورس ورأس العين وحي القلعة في بعلبك

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​بعلبك​ بأن "مجهولون أقدموا على سرقة "إكسبرس" في دورس مقابل محطة غصن وقدرت المسروقات بحوالي مليون ليرة وكذلك سرق مطعم غرين براديز ب​رأس العين​ بواسطة الكسر والخلع قدرت المسروقات حوالي 7 مليون بالاضافة الى مطعم سيزار بحي القلعة في بعلبك".

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