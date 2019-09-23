الحواط: إيجاد حل لمشكلة تصريف التفاح اللبناني واجب وطني

أكّد النائب ​زياد الحواط​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "إيجاد حل لمشكلة تصريف التفاح اللبناني واجب وطني، وعلينا جميعا العمل لخلق أسواق جديدة وتأمين التصدير. المطلوب خطة استراتيجية لحل مشكلة التصريف باكراً، ونؤكد متابعتنا الموضوع مع وزارتي ​الزراعة​ و​الاقتصاد​".

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