وزير التربية وسفير الامارات اطلقا المشروع الاماراتي للعودة الى المدارس

جال وزير التربية والتعليم العالي ​اكرم شهيب​ وسفير ​الامارات​ العربية المتحدة ​حمد سعيد الشامسي​ على متوسطة عاليه الرسمية المختلطة وثانوية حسين مسعود الرسمية بشامون، في اليوم الاول لبدء الدراسة في ​المدارس الرسمية​، لتوزيع ​الحقيبة المدرسية​ على ​الطلاب​، وذلك في اطار المشروع الاماراتي للعودة الى المدرسة 2019، الذي اطلقته سفارة الامارات - ملحقية الشؤون الانسانية والتنموية بعنوان "عام التسامح".

المحطة الاولى كانت في متوسطة عاليه الرسمية المختلطة، حيث جرى توزيع الحقيبة المدرسية على الطلاب، وكان في استقبال شهيب والشامسي مديرة المدرسة حنان اللحام وافراد الهيئة التعليمية، في حضور مديرة ​التعليم الثانوي​ في الوزارة جمال بغدادي، رئيس منطقة جبل لبنان التربوية جيلبير السخن، والتعليم الابتدائي هادي زلزلي، مستشاري الوزير البير شمعون وهشام يحيى ولينا البيطار، مفوض التربية في الحزب التقدمي الاشتراكي المربي سمير خالد نجم.

ولفت شهيب في كلمة له بالمناسبة الى ان "هذا العام، نعمل جاهدين في ​وزارة التربية​ لاستيعاب كل الطلبة الذين هم بحاجة للدخول الى المدرسة، رغم الصعوبات الكثيرة التي نعاني منها، ان على المستوى الاقتصادي او ​البناء​ او الواقع الاداري للتربية، بمعنى لا تعاقد ولا توظيف، وبالتالي فقدان حوالي 1200 او 1400 معلم سنويا، بالتقاعد، وهذا حق. رغم كل هذه الامكانيات الضئيلة وبمساعدات كريمة من دول صديقة وشقيقة ومانحة نستمر. وبهذا العطاء اليوم، الذي هو برمزيته يهدف الى الحرص على التآخي في التعليم والتربية وفي العلاقات الودية المشتركة، نرحب بكم سعادة السفير في بيتكم اهلا وسهلا بكم".

من جهته، أشار الشامسي، الى "بمعية معالي الوزير وفريق وزارة التربية ينطلق المشروع الاماراتي للعودة الى المدارس، وهذا المشروع مستمر للسنة الثالثة ويهدف الى ان نكون قريبين من أبنائنا الطلبة. هذا المشروع مدعوم من مؤسسة محمد بن راشد للاعمال الانسانية و​الهلال الاحمر​ الاماراتي".

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وأعلن ان هذا المشروع، يستهدف حوالى 25 مدرسة وعشرة الاف حقيبة مدرسية والقرطاسية. وهو مشروع لا يعني بالتحديد تقديم الحقيبة، انما ان نكون قريبين من الطلبة ومن معالي وزير التربية الذي يسعى جاهدا بكل ما لديه من قدرات، لان يعم التعليم كل اطراف لبنان، خصوصا في ظل الكثافة المتواجدة. فله كل الشكر والتقدير وللفريق وان شاء الله سنبقى متواجدين دائما الى جانبكم".

بعد ذلك اقيم حفل كوكتيل احتفاء بالمناسبة.

ثم توجه الوزير شهيب والسفير الشامسي وفريق عمل وزارة التربية الى ثانوية بشامون الرسمية لاستكمال المشروع الاماراتي للطلاب اللبنانيين وغير اللبنانيين. وكان في استقبالهم افراد الهيئة التعليمية، رئيس البلدية حاتم عيد، الرئيس الفخري لرابطة مخاتير قضاء عاليه المختار انور الحلبي، وكيل داخلية الغرب في الحزب التقدمي الاشتراكي بلال جابر ومسؤولية الاتحاد النسائي التقدمي في منطقة الغرب هنادي عمار وفاعليات البلدة التربوية والاجتماعية. وتم توزيع الحقيبة المدرسية على الطلاب.