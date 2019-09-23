أكد وزير الاعلام جمال الجراح في تصريح من السراي الحكومي بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أنه "ناقشنا مواد الموازنة وهناك تقدم كبير ويمكن القول أنه تم انجاز المواد وتعليق بعضها لمزيد من البحث".
ولفت إلى انه "تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري و7 أعضاء من الوزراء للبحث بكل الاجراءات والاصلاحات الضرورية التي يجب ان تترافق مع الموازنة".
كانت هذه تفاصيل خبر الجراح بعد جلسة الحكومة:مواد الموازنة أنجزت وتعليق البعض لمزيد من البحث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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